13.08.2025
Смотреть онлайн Петар Теодорович - Ондрей Хуйо 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd: Петар Теодорович — Ондрей Хуйо . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:55 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 01.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 01
UTR Pro Beograd
Завершен
(7:5, 6:3)
(7:5, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Петар Теодорович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
71%
60%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
Комментарии к матчу