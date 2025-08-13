Гейм 1 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Петар Теодорович - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Ондрей Хуйо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Ондрей Хуйо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Петар Теодорович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Петар Теодорович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0