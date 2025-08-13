13.08.2025
Смотреть онлайн Paola Lopez - Бьянка Компьюсто 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Paola Lopez — Бьянка Компьюсто . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:0, 3:4)
(6:0, 3:4)
1 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Paola Lopez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Paola Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Paola Lopez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Paola Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Paola Lopez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Paola Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Бьянка Компьюсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бьянка Компьюсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Paola Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бьянка Компьюсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Paola Lopez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Paola Lopez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
68%
25%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
Комментарии к матчу