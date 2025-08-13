13.08.2025
Смотреть онлайн Мун Чон - Лили Фэйрклоу 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Мун Чон — Лили Фэйрклоу . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
57%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу