Текстовая трансляция

Гейм 1 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40