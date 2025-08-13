13.08.2025
Смотреть онлайн Габриелла Фик Да Сильва - Naomi McKenzie 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Габриелла Фик Да Сильва — Naomi McKenzie . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Naomi McKenzie - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
63%
59%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
