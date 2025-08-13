13.08.2025
Смотреть онлайн Park/Shin - Chen/Du 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan MD: Park/Shin — Chen/Du . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen/Du - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Park/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chen/Du - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Park/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chen/Du - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Chen/Du - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chen/Du - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Park/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Chen/Du - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Park/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chen/Du - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Park/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Park/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Park/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Park/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Park/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
87%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу