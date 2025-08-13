13.08.2025
Смотреть онлайн Яойие Зенг - Ханьи Лиу 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Яойие Зенг — Ханьи Лиу . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ханьи Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Ханьи Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ханьи Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
77%
50%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
Комментарии к матчу