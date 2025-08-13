13.08.2025
Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Sungbeen Sim 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Юй Сун Пак — Sungbeen Sim . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sungbeen Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Sungbeen Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
11
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
82%
64%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
