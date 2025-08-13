13.08.2025
Смотреть онлайн Шэн Тан - Такуя Кумасака 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Шэн Тан — Такуя Кумасака . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(0:6, 4:6)
(0:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Шэн Тан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Шэн Тан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Такуя Кумасака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Такуя Кумасака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
52%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу