13.08.2025
Смотреть онлайн Женксионг Донг - Е Цонг Мо 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Женксионг Донг — Е Цонг Мо . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Женксионг Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Женксионг Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
49%
86%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу