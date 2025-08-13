13.08.2025
Смотреть онлайн Сяофэй Ван - Чейз Фергюсон 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Сяофэй Ван — Чейз Фергюсон . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сяофэй Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сяофэй Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
74%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
Комментарии к матчу