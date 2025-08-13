13.08.2025
Смотреть онлайн Chang/Susanto - Алькантара/Рунгкат 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Chang/Susanto — Алькантара/Рунгкат . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алькантара/Рунгкат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Chang/Susanto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Chang/Susanto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алькантара/Рунгкат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Chang/Susanto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алькантара/Рунгкат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Chang/Susanto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алькантара/Рунгкат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алькантара/Рунгкат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Chang/Susanto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Алькантара/Рунгкат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Chang/Susanto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алькантара/Рунгкат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Chang/Susanto - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
67%
66%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу