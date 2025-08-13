13.08.2025
Смотреть онлайн Shah/Yadav - Goyal/Rawat 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Shah/Yadav — Goyal/Rawat . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Goyal/Rawat - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Goyal/Rawat - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Goyal/Rawat - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Shah/Yadav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Goyal/Rawat - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Shah/Yadav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Goyal/Rawat - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Goyal/Rawat - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Goyal/Rawat - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Goyal/Rawat - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Goyal/Rawat - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Shah/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
73%
71%
Реализация брейк - пойнтов
40%
14%
Комментарии к матчу