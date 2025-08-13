Текстовая трансляция

Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40