13.08.2025
Смотреть онлайн Дзюмпеи Ямасаки - Абхинав Санджеев Шанмугам 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Дзюмпеи Ямасаки — Абхинав Санджеев Шанмугам . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
74%
53%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
