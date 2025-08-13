13.08.2025
Смотреть онлайн Юттана Чароенфон - Сора Фукуда 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Юттана Чароенфон — Сора Фукуда . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юттана Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Юттана Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сора Фукуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
10
5
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
74%
84%
Реализация брейк - пойнтов
100%
31%
