13.08.2025
Смотреть онлайн Maximus Z Wong - Феликс Мишкер 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Maximus Z Wong — Феликс Мишкер . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Феликс Мишкер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Феликс Мишкер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Maximus Z Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Феликс Мишкер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Феликс Мишкер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Феликс Мишкер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Феликс Мишкер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Феликс Мишкер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Maximus Z Wong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Феликс Мишкер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Maximus Z Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Maximus Z Wong - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Феликс Мишкер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
76%
64%
Реализация брейк - пойнтов
22%
20%
Комментарии к матчу