13.08.2025
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Dmitry Bessonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yuto Oki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yuto Oki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Yuto Oki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Dmitry Bessonov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Dmitry Bessonov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Yuto Oki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
67%
59%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
