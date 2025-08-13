Смотреть онлайн Yuto Oki - Dmitry Bessonov 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Yuto Oki — Dmitry Bessonov . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .