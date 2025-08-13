13.08.2025
Смотреть онлайн Марсель Камровский - Ammar Faleh Alhogbani 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Марсель Камровский — Ammar Faleh Alhogbani . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Марсель Камровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ammar Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Марсель Камровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ammar Alhogbani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Марсель Камровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ammar Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Марсель Камровский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Марсель Камровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ammar Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Марсель Камровский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Марсель Камровский - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу