Смотреть онлайн JiaYi Wang - Фань Ан Лин 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: JiaYi Wang — Фань Ан Лин . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
48%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
57%
