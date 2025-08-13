13.08.2025
Смотреть онлайн Рейна Гото - Виктория Морвайова 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Рейна Гото — Виктория Морвайова . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:1, 3:6, 0:1)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рейна Гото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Рейна Гото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рейна Гото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рейна Гото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Рейна Гото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рейна Гото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Рейна Гото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Рейна Гото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Рейна Гото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Виктория Морвайова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
59%
60%
Реализация брейк - пойнтов
44%
30%
