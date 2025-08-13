13.08.2025
Смотреть онлайн Йияки Ванг - Дабин Ким 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Йияки Ванг — Дабин Ким . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(1:4)
(1:4)
0 : 1
13 августа 2025
Гейм 1 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
40%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
