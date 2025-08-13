13.08.2025
Смотреть онлайн Ксения Laskutova - Джулия Ловквист 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd Women: Ксения Laskutova — Джулия Ловквист . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:40 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 02.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 02
UTR Pro Beograd Women
Завершен
(7:6, 3:6, 2:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Джулия Ловквист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
49%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу