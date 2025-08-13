Гейм 1 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 19 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 20 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Джулия Ловквист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Джулия Ловквист - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Джулия Ловквист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0