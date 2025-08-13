13.08.2025
Смотреть онлайн Hewitt/Sik - O'Connell/Staley 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane MD: Hewitt/Sik — O'Connell/Staley . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane MD
Завершен
(6:1, 5:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - O'Connell/Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Hewitt/Sik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Hewitt/Sik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Hewitt/Sik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - O'Connell/Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - O'Connell/Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - O'Connell/Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Hewitt/Sik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Hewitt/Sik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - O'Connell/Staley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Hewitt/Sik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
78%
53%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
