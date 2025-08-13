13.08.2025
Смотреть онлайн Корбан Кроутер - Скотт Джонс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Корбан Кроутер — Скотт Джонс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Корбан Кроутер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Корбан Кроутер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Корбан Кроутер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Скотт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Корбан Кроутер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Скотт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
53%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу