13.08.2025
Смотреть онлайн Чарли Камю - Хайден Джонс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Чарли Камю — Хайден Джонс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:3, 2:6, 6:7)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хайден Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Чарли Камю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чарли Камю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хайден Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Хайден Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Хайден Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Хайден Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
10
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
64%
69%
Реализация брейк - пойнтов
44%
40%
Комментарии к матчу