13.08.2025

Смотреть онлайн Энцо Агуярд - Хьюитт Круз 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Энцо АгуярдХьюитт Круз . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Brisbane
Энцо Агуярд
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
13 августа 2025
Хьюитт Круз
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Энцо Агуярд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Энцо Агуярд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хьюитт Круз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хьюитт Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Энцо Агуярд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
8
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
86%
72%
Реализация брейк - пойнтов
25%
33%
Комментарии к матчу
