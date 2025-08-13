13.08.2025
Смотреть онлайн Сэм Райан Зиганн - Никита Волонски 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Сэм Райан Зиганн — Никита Волонски . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(4:6, 6:3, 1:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
64%
66%
Реализация брейк - пойнтов
25%
40%
