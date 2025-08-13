13.08.2025
Смотреть онлайн Дэйн Суини - Jake Dembo 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Дэйн Суини — Jake Dembo . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Jake Dembo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Дэйн Суини
Jake Dembo
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Дэйн Суини
2:0
Jake Dembo
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
78%
46%
Реализация брейк - пойнтов
55%
0%
Комментарии к матчу