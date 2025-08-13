13.08.2025
Смотреть онлайн Антуан Бергер - Иссей Окамура 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Антуан Бергер — Иссей Окамура . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антуан Бергер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Иссей Окамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Антуан Бергер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Антуан Бергер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
85%
56%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
