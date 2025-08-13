13.08.2025
Смотреть онлайн Касидит Самрей - Донг Джу Ким 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Касидит Самрей — Донг Джу Ким . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(4:6, 7:6, 6:1)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
5
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
74%
60%
Реализация брейк - пойнтов
42%
100%
Комментарии к матчу