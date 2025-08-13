Текстовая трансляция

Гейм 1 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 27 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0