13.08.2025
Смотреть онлайн Dell'edera/Nakashima - Ли Й Х / Ванг Й 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Dell'edera/Nakashima — Ли Й Х / Ванг Й . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(4:6, 4:5)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dell'edera/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Dell'edera/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dell'edera/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Dell'edera/Nakashima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ли Й Х / Ванг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ли Й Х / Ванг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Dell'edera/Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ли Й Х / Ванг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ли Й Х / Ванг Й - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Dell'edera/Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Dell'edera/Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Dell'edera/Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ли Й Х / Ванг Й - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
54%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
