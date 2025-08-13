13.08.2025
Смотреть онлайн Су Ха Жанг - Ин Чжан 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Су Ха Жанг — Ин Чжан . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ин Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
53%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
38%
Комментарии к матчу