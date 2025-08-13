13.08.2025
Смотреть онлайн Со Хён Чан - Сара Рокусек 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Со Хён Чан — Сара Рокусек . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Со Хён Чан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Со Хён Чан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сара Рокусек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Со Хён Чан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Со Хён Чан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
49%
60%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
