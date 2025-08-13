Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Со Хён Чан - Сара Рокусек 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Со Хён ЧанСара Рокусек . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Singapore
Со Хён Чан
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Сара Рокусек
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Со Хён Чан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Со Хён Чан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сара Рокусек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Со Хён Чан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Со Хён Чан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
49%
60%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Февраля
12:15
Адмирал Адмирал
Авангард Авангард
11 Февраля
12:30
Болонья Болонья
Лацио Лацио
11 Февраля
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
11 Февраля
22:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Норильск Норильск
11 Февраля
18:30
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Февраля
17:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
11 Февраля
22:45
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Челны Челны
11 Февраля
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
11 Февраля
18:30
Сандерленд Сандерленд
Ливерпуль Ливерпуль
11 Февраля
23:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA