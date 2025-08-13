Текстовая трансляция

Гейм 1 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Юи Чикарайши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Джорджия Каламарис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Джорджия Каламарис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Джорджия Каламарис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Юи Чикарайши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40