13.08.2025
Смотреть онлайн Юи Чикарайши - Джорджия Каламарис 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Юи Чикарайши — Джорджия Каламарис . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юи Чикарайши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Джорджия Каламарис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джорджия Каламарис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Джорджия Каламарис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Юи Чикарайши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джорджия Каламарис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юи Чикарайши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Юи Чикарайши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
62%
63%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
