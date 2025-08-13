13.08.2025
Смотреть онлайн Черри Ким - Смрити Бхасин 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Черри Ким — Смрити Бхасин . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(2:4)
(2:4)
0 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Черри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Черри Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Смрити Бхасин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Смрити Бхасин - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
64%
64%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу