13.08.2025
Смотреть онлайн Харуна Аракава - Мааян Ларон 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Харуна Аракава — Мааян Ларон . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
71%
12%
Комментарии к матчу