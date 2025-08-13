13.08.2025
Смотреть онлайн Юка Хосоки - На Хуин Канг 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Юка Хосоки — На Хуин Канг . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - На Хуин Канг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - На Хуин Канг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - На Хуин Канг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - На Хуин Канг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - На Хуин Канг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юка Хосоки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Юка Хосоки - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
42%
Реализация брейк - пойнтов
62%
29%
Комментарии к матчу