13.08.2025
Смотреть онлайн Хи Рае Им - Элиза Цэ 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Хи Рае Им — Элиза Цэ . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Элиза Цэ - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Heerae Im - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Heerae Im - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Элиза Цэ - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Элиза Цэ - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
47%
60%
Реализация брейк - пойнтов
42%
70%
Комментарии к матчу