13.08.2025
Смотреть онлайн Эрика Сема - Malaylack D Pathummakuronen 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Эрика Сема — Malaylack D Pathummakuronen . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эрика Сема - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Эрика Сема - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
68%
68%
Реализация брейк - пойнтов
56%
29%
Комментарии к матчу