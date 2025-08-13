13.08.2025
Смотреть онлайн Шихиёнг Чо - Элина Неплий 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Шихиёнг Чо — Элина Неплий . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шихиёнг Чо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Шихиёнг Чо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Шихиёнг Чо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Шихиёнг Чо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шихиёнг Чо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шихиёнг Чо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шихиёнг Чо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
67%
71%
Комментарии к матчу