13.08.2025
Смотреть онлайн Лара Стояновски - Анджела Лазаревич 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd Women: Лара Стояновски — Анджела Лазаревич . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 02.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 02
UTR Pro Beograd Women
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лара Стояновски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лара Стояновски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
27%
61%
Реализация брейк - пойнтов
22%
78%
Комментарии к матчу