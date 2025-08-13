13.08.2025
Смотреть онлайн Ройзен Гильхани - Алана Туаева 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd Women: Ройзен Гильхани — Алана Туаева . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 04.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 04
UTR Pro Beograd Women
Завершен
(4:6, 6:0, 6:0)
2 : 1
13 августа 2025
