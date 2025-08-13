13.08.2025
Смотреть онлайн Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - Alam/Jerall Yasin 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore MD: Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар — Alam/Jerall Yasin . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore MD
Завершен
(6:1, 6:7, 1:0)
(6:1, 6:7, 1:0)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Alam/Jerall Yasin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Alam/Jerall Yasin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Alam/Jerall Yasin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Alam/Jerall Yasin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alam/Jerall Yasin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Alam/Jerall Yasin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Alam/Jerall Yasin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Абхинав Санджеев Шанмугам/Маниш Сурешкумар - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу