13.08.2025
Смотреть онлайн Юлия Тержииска - Сара Гвозденович 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd Women: Юлия Тержииска — Сара Гвозденович . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 04.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 04
UTR Pro Beograd Women
Завершен
(6:0, 2:6, 6:3)
2 : 1
13 августа 2025
