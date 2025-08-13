13.08.2025
Смотреть онлайн Фитриади М Рифки - Хироки Мория 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Фитриади М Рифки — Хироки Мория . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хироки Мория - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хироки Мория - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хироки Мория - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хироки Мория - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Хироки Мория - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хироки Мория - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хироки Мория - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
60%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
Комментарии к матчу