13.08.2025
Смотреть онлайн Аджеит Рай - Михаэль Чжу 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Аджеит Рай — Михаэль Чжу . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(2:6, 6:3, 6:1)
(2:6, 6:3, 6:1)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Михаэль Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
64%
54%
Реализация брейк - пойнтов
75%
57%
Комментарии к матчу