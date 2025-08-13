13.08.2025
Смотреть онлайн Артур Геа - Макс Басинг 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Артур Геа — Макс Басинг . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Артур Геа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Артур Геа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Артур Геа - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
76%
44%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
Комментарии к матчу