13.08.2025
Смотреть онлайн Ayane Takagi - Муа Шигета 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Ayane Takagi — Муа Шигета . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(0:6, 1:6)
(0:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
История последних встреч
Ayane Takagi
Муа Шигета
0 побед
1 победа
0%
100%
18.12.2025
Ayane Takagi
-:-
Муа Шигета
Комментарии к матчу