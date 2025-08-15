15.08.2025
Смотреть онлайн Муа Шигета - Рио Вакаяма 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Муа Шигета — Рио Вакаяма . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 06.
МСК, Корт: KPI Park - Court 06
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Муа Шигета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Муа Шигета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Муа Шигета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
58%
44%
Реализация брейк - пойнтов
86%
40%
