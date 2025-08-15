Гейм 1 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Муа Шигета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0