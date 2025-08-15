15.08.2025
Смотреть онлайн Rina Komatsu - Sae Noguchi 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Rina Komatsu — Sae Noguchi . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 05.
МСК, Корт: KPI Park - Court 05
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(3:6, 6:7)
(3:6, 6:7)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Rina Komatsu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
58%
56%
Реализация брейк - пойнтов
44%
62%
Комментарии к матчу