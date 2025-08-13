13.08.2025
Смотреть онлайн Rina Komatsu - Рио Вакаяма 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Rina Komatsu — Рио Вакаяма . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 06.
МСК, Корт: KPI Park - Court 06
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(7:6, 7:5)
(7:6, 7:5)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Рио Вакаяма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Рио Вакаяма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Rina Komatsu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Rina Komatsu - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
53%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
78%
Комментарии к матчу